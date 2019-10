Emergenza cinghiali, Vardè: “Urge trovare efficaci azioni di contrasto”

E’ necessario “procedere con urgenza a mirate ed efficaci azioni di contrasto al sovraffollamento di cinghiali su tutto il territorio regionale che allo stato costituisce un fenomeno preoccupante non solo per i danni all’agricoltura ma anche perché mette a rischio l’incolumità dei cittadini, attesa la pericolosa e massiccia presenza degli ungulati sia nei centri abitati che sulle strade”. E’ alla conclusione a cui è giunta oggi una riunione convocata dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè. La riunione è stata promossa “d’intesa con l’assessore regionale alle politiche agricole, Fanelli, per l’esame delle problematiche relative alla sovrappopolazione di cinghiali”: vi hanno partecipato anche il prefetto di Matera, i presidenti delle Province di Potenza e Matera, rappresentanti dell’assessorato regionale all’ambiente, il presidente Anci di Basilicata, una delegazione di sindaci, il comandante regionale e il comandante del gruppo Carabinieri Forestale, i rappresentanti dei Parchi Nazionali e regionali. Il prefetto di Potenza – è scritto in una nota – “ha sottolineato la necessità di implementare i piani selettivi, disciplinare lo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti, con eventuale ricorso anche all’incenerimento, e di aumentare il numero dei selecontrollori e conseguentemente la loro disponibilità”. Fanelli ha spiegato che “la Regione Basilicata ha adottato il piano selettivo e di controllo della specie cinghiale, ed ha sottolineato l’importanza di una modifica della Legge 157/92 che, d’intesa con gli assessori regionali delle altre Regioni, chiederà al Governo di adottare al più presto. Nel corso dell’incontro è emersa altresì l’esigenza di acquisire le opportune indicazioni da parte di esperti per interventi mirati sulle tecniche di riproduzione nonché sulla corretta gestione della specie cinghiale, a garanzia e tutela delle produzioni agricole, della salute e dell’ambiente, nonché della pubblica incolumità al fine di normalizzare la presenza della specie sul territorio regionale”.