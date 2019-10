Emergenza cinghiali nel Cilento. Le decisione del Parco

Vallo della Lucania (SA) – Emergenza cinghiali, questo l’unico argomento posto all’ordine del giorno del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni svoltosi ieri in forma allargata, alla presenza di diversi Sindaci, Cittadini e Associazioni di categoria. Un solo obiettivo: il riassetto dell’ecosistema, fortemente alterato dalla presenza incontrollata di ungulati. Dopo una discussione costruttiva e variegata di proposte e soluzioni, alcune delle quali dettate dalla comprensibile rabbia e sfiducia, si è deliberata la richiesta dello stato di emergenza nazionale da avanzare al Ministero dell’Ambiente e delle Politiche Agricole. Tale provvedimento è finalizzato ad ottenere la deroga al divieto di caccia nel territorio del Parco, sancito dalla Legge 394/91. Inoltre, sono state rese note le iniziative prossime all’attuazione poste in essere dal Direttivo del PNCVDA: sostituzione dei selecontrollori inefficienti rispetto al raggiungimento dell’obiettivo “mitigazione emergenza cinghiali”; gara d’appalto in itinere per la fornitura delle celle frigorifere da dislocare nelle 7 Case della Caccia che nasceranno sul territorio del Parco (quella più prossima a Noi sarà collocata a Roscigno); gara d’appalto, la seconda, dopo la prima andata deserta, per individuare l’operatore economico che preleverà le carcasse cacciate, tenendo conto che in Campania vi è un solo soggetto autorizzato; allestimento dei recinti di cattura; omogeneità di provvedimenti tra aree contigue e aree Parco (i cinghiali non hanno la mappa e non conoscono confini). La discussione sarà ripresa mercoledì 9 ottobre p.v. in Prefettura di Salerno, ove verranno esposti i disagi e le preoccupazioni al Prefetto.