Emergenza cinghiali in Basilicata, l’assessore Fanelli chiede un decreto d’urgenza

L’assessore all’agricoltura della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, ha chiesto al ministro delle politiche agricole, Teresa Bellanova, e ai prefetti di Potenza e Matera “un decreto d’urgenza per abbattere i cinghiali e riformulare i tempi di apertura della stagione venatoria” per “fronteggiare l’esponenziale aumento della popolazione di cinghiali”. “La Regione – ha spiegato l’assessore attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale – ha posto in essere tutti gli strumenti previsti dalla legislazione vigente che, seppur numerosi, non sono sufficienti a contenere i numerosi danni causati alle coltivazioni agricole oltre agli incidenti stradali. Il diffondersi dell’epidemia da Covid-19 ha aggravato ulteriormente la situazione in quanto i mezzi ordinari di contrasto all’emergenza cinghiale previsti dalle norme sono bloccati, come sono sospesi tutti i servizi di contenimento e l’operato dei selecontrollori. Inoltre, con la carenza di personale di polizia provinciale è impossibile attuare i piani di controllo”. L’assessore, nella lettera, ha “avanzato la proposta di una strategia comune che preveda interventi coordinati sull’intero territorio nazionale e regionale, ovvero dentro e fuori le aree protette per affrontare l’emergenza cinghiali” e, “sulla questione manodopera stagionale, ci si aspetta – ha concluso Fanelli – dal Ministero una decisa azione rivolta a risolvere questo problema che investe tutto il territorio nazionale”