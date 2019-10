Emergenza cinghiali, il sindaco Esposito chiede al Prefetto la convocazione di un tavolo tecnico

Inviata al Prefetto di Salerno la richiesta di una convocazione ad horas di un tavolo tecnico per l’emergenza cinghiali sul territorio salernitano. Promotore dell’iniziativa il Sindaco di Sanza, Vittorio Esposito che nei giorni scorsi, dopo aver lanciato l’ennesimo allarme ungulati sul, territorio, dopo le decine di segnalazioni di invasioni e distruzione da parte dei cinghiali di coltivazioni agricole, ha strutturato con dei tecnici una proposta operativa per l’apertura della caccia a tempo indeterminato al cinghiale fino al superamento dell’emergenza. Una proposta sottoscritta da moltissimi sindaci del salernitano, tutti pronti a consegnare la propria fascia nelle mani del Prefetto se non si agisce con immediatezza per la risoluzione del problema.