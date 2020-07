Elezioni regionali in Campania, Ciarambino: “Salvini costruisca gli inceneritori a casa sua”

“Sono certa che i cittadini campani sapranno rispedire nelle nebbie padane chi è venuto ieri in Campania a dire che vuole costruire un inceneritore in ogni provincia. Li costruisca a casa sua gli inceneritori. Non abbiamo bisogno di questo”. Lo ha detto Valeria Ciarambino a Salerno. “Il centrodestra è completamente devastato, deteriorato. Tant’è che vi è in atto una fuga verso De Luca e questa la dice lunga su che cosa voglia dire centrodestra e centrosinistra in questa regione. Persone che non hanno una visione, non hanno a cuore il bene, che raccattano candidati un po’ dovunque, pur di portare a casa più voti possibili e fare la percentuale più alta possibile. Questi due personaggi hanno governato, per dieci anni, questa terra”. Per Ciarambino “il centrodestra si è messo fuori dai giochi da solo. Innanzitutto, affianco a Caldoro, abbiamo Salvini e il coordinatore della Lega in Campania è di Cantù. Fatemi capire cosa sanno della nostra terra e che soluzioni pensano di portare adeguate ai nostri bisogni”.