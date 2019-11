Elezioni Regionali Campania 2020, Carfagna: “La mia candidatura è prematura, ma sono pronta”

Sempre più credibile che a sfidare il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella prossima campagna elettorale di primavera, per la conquista di palazzo Santa Lucia, possa essere la salernitana Mara Carfagna. Oggi anche il via libera da parte della Lega. “Mara Carfagna è una donna molto capace e anche lei è entrata in politica con tantissimi pregiudizi e tantissimi attacchi e ha dimostrato invece di essere brava e preparata molto più di tanti uomini”. Lo ha detto la senatrice leghista e candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni rispondendo in modo affermativo a una domanda su Mara Carfagna come candidata alla presidenza della Regione Campania.Intanto la stessa Carfagna sulla questione: “E’ un discorso prematuro, si vota a maggio, bisogna essere pronti a ogni sfida. Governare quella terra è una sfida enorme, chi fa politica non può tirarsi indietro di fronte a eventuali sfide”. Così l’esponente di Forza Italia e vicepresidente della Camera. “Candidata per gentile concessione di Salvini? Sono commossa ed emozionata”, ha notato ironica Carfagna confermando di aver incontrato “ieri sera” Silvio Berlusconi.