Elezioni Iran: vincono i conservatori. Affluenza al 42,57%

I conservatori hanno ottenuto il controllo dell’assemblea alle elezioni parlamentari iraniane con almeno 221 seggi su 290: è quanto emerge dai risultati finali del voto. Secondo Farsnews l’ex generale dei Pasdaran ed ex sindaco di Teheran, Mohammad Bagher Qalibaf, ha ottenuto 1.265.287 voti e molto probabilmente sarà il prossimo speaker del Parlamento. Seguono le altre due figure di spicco dei conservatori: Mostafa Mir-Salim, già ministro della Cultura negli anni ’90, e Morteza Agha-Teherani,con meno di 900 mila voti ciascuno. Inoltre, 16 seggi sono andati ai riformisti, cinque ad esponenti di minoranze religiose e 34 a candidati indipendenti. Il secondo round delle elezioni parlamentari per assegnare i 14 seggi rimanenti si terrà il 17 aprile prossimo. Un gran numero di persone ha boicottato il voto in segno di protesta per la situazione economica e politica nel Paese:secondo alcuni media, solo circa il 30% degli aventi diritto è andato a votare. Affluenza al voto 42,57%, la più bassa dal 1979 L’affluenza alle elezioni parlamentari iraniane di venerdì scorso è stata del 42,57%. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno Abdolréza Rahmani Fazli. Si tratta dell’affluenza più bassa per uno scrutinio del genere dalla proclamazione della Repubblica islamica nel 1979. Prima del voto il ministero dell’Interno aveva indicato che in ciascuna delle dieci elezioni legislative tenute dal 1979 l’affluenza aveva sempre superato il 50%. Rohani in difficoltà In Iran, conservatori e ultraconservatori iraniani si avviano a festeggiare una vittoria schiacciante nelle elezioni parlamentari di venerdì scorso: come previsto, il voto consegna loro il controllo del Majlis (l’Assemblea legislativa) con oltre i due terzi dei 290 seggi totali. I risultati finali sono ancora da annunciare, ma i riformisti – il gruppo più ampio del Parlamento uscente – sono i grandi sconfitti della consultazione popolare, svoltasi in un clima di generale malcontento per la crisi economica, apatia verso la politica e da ultimo nella paura dell’epidemia del nuovo coronavirus. Conservatori vincono a man bassa A Teheran, con un’affluenza intorno al 20%, tutti e 30 i seggi in ballo sono stati vinti da candidati conservatori, in testa l’ex sindaco della capitale ed ex capo dell’aviazione dei Guardiani della Rivoluzione, Mohammad Bagher Qalibaf, dato anche come futuro speaker del Parlamento. In alcuni collegi dove i candidati non sono arrivati al 20% delle preferenze, si terranno i ballottaggi ad aprile, come prevede la legge. Si tratta di un risultato che capovolge gli equilibri interni della politica iraniana; basti pensare che Teheran e le grandi città erano state finora un fortino dei riformisti, il fronte che appoggia l’attuale governo del presidente Hassan Rohani. E proprio con l’associazione a Rohani, l’uomo che ha siglato l’accordo sul nucleare (Jcpoa) con gli Usa, si spiega in parte la debacle delle forze iraniane. Le ragioni della sconfitta di Rohani Secondo Hamed Mousavi, professore al dipartimento di Studi regionali della facoltà di Legge e scienze politiche all’Università di Teheran: “La sconfitta del fronte riformista è dovuta ai cattivi risultati in economia del governo Rohani e il motivo di questo è l’amministrazione Trump. Siccome la situazione economica è molto grave”, spiega, “la gente ce l’ha con Rohani, ma non è solo colpa sua: in economia stava procedendo abbastanza bene con misure liberali, prima che gli Usa decidessero di ritirarsi dal Jcpoa e reintroducessero le sanzioni assestando un duro colpo al movimento riformista: la volatilità della valuta è aumentata, l’inflazione è arrivata al 40% e i salari continuano ad essere aggiustati in modo non corretto”.