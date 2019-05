Edilizia pubblica in Campania, si profila lo scioglimento degli Iacp

Un’agenzia regionale per la casa pienamente operativa, la necessità di creare un’anagrafe unica della domanda di alloggi e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in Campania, nuovi fondi e gestione efficace delle risorse: sono stati questi i temi al centro dell’incontro svoltosi alla sede regionale del Partito Democratico e che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale Bruno Discepolo, dei consiglieri regionali Enza Amato, Antonella Ciaramella, Bruna Fiola e Loredana Raia, delle principali sigle sindacali degli inquilini rappresentante da Alfonso Amendola (Siget – Cisl), Pierluigi Estero (Unit – Uil) e Antonio Giordano (Sunia – Cgil), e dei rappresentanti dei coordinamenti provinciali del Pd e del Pd Campania. “Un incontro positivo e prolifico”, affermano le parti in una nota, che si sono confrontate sull’imminente conclusione del lungo iter di riforma della normativa per l’edilizia residenziale pubblica che porterà allo scioglimento degli Iacp e la nascita dell’agenzia regionale per la casa denominata Acer. Un processo avviato con l’approvazione della legge-delega in consiglio regionale, nel gennaio del 2016, e che ha affrontato complesse problematiche legate alle norme e alla situazione pregressa degli istituti. Nascita dell’Acer, realizzazione di un’anagrafe unica della domanda abitativa e del patrimonio di edilizia popolare, regolarizzare le famiglie, nuovo meccanismo per il calcolo dei canoni che sarà ancorato all’Isee, regolarizzazione degli occupanti che posseggono i requisiti di legge e al tempo stesso sbloccare il piano di riqualificazione e vendita degli immobili. Sono questi i punti cardine della riforma regionale. “Con un’Agenzia regionale pienamente operativa potremmo affrontare con maggiore incisività le criticità del comparto e al tempo stesso venire incontro alle necessità manifestate dalle parti di prevedere nuovi fondi e di attingere alla nuova programmazione di stanziamenti europei – si legge nella nota – Ma non ci fermeremo qui, nei prossimi mesi avvieremo una serie di incontri nei quartieri per proseguire quel momento di confronto e dialogo con le parti in causa, così da tradurre questi impegni in realtà e lavorare per contrastare la presenza della camorra nei quartieri di edilizia pubblica. La riqualificazione dei quartieri di edilizia pubblica e la risposta al fabbisogno abitativo e alla dignità di vita degli strati più deboli dei cittadini della Campania è la grande priorità del Pd”.