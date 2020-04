Edilizia, Lombardi: “L’epidemia ha aggravato la crisi”

Le conseguenze dell’epidemia di coronavirus hanno aggravato la crisi delle costruzioni che in Basilicata “persisteva dal 2008”: lo ha detto, in una nota, il segretario regionale della Feneal-Uil, Carmine Lombardi. Nel sottolineare che “registriamo già il mancato rinnovo di molti contratti a termine in scadenza il 31 marzo”, Lombardi ha spiegato che, dopo la fine della crisi sanitaria, sarà necessario “immaginare un pacchetto di interventi di natura fiscale, economica, finanziaria che possano consentire a tutte le imprese di ripartire”. Secondo i dati diffusi dalla Feneal, le casse edili lucane “registrano un ulteriore tre per cento in meno di massa salari rispetto al 2018”. Nel 2019, in Basilicata gli operai edili erano 9.740, con un calo rispetto ai 10.084 del 2018. Una diminuzione ha interessato anche le imprese: 2.012 nel 2019, rispetto alle 2.070 dell’anno precedente.