Economia – Lo Spread Btp Bund in calo a 202 punti

Partenza in calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 202 punti base a fronte dei 206 di ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo decennale è stamane all’1,62%. Avvio di giornata stabile per l’euro a quota 1,1277 dollari, con poche variazioni rispetto alla giornata di ieri (1,1281 alle 19.30).Nei confronti dello yen la moneta unica europea passa di mano a quota 121,71. Sono ancora in crescita le quotazioni dell’oro in attesa dei dati sull’occupazione Usa. Il lingotto con consegna immediata guadagna ancora lo 0,6% a 1.424 dollari l’oncia e si avvia a chiudere la settimana di maggiori rialzi da 8 anni a questa parte. Chiusura di settimana in calo per le quotazioni del petrolio con un’altra giornata all’insegna delle incertezze sull’economia .I contratti sul greggio Wti con scadenza ad agosto cedono 65 centesimi a 56,69 dollari al barile. Il Brent perde 7 centesimi a 63,23 dollari al barile.La Borsa di Milano apre piatta. L’indice Ftse Mib (+0,04%) avvia le contrattazioni a 22.129 punti.