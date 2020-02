Economia – Pil peggio delle attese, nel 2020 solo +0,3%

L’andamento del Pil nel quarto trimestre (-0,3%) “è un dato leggermente peggiore delle attese (-0,2% nell’ultima congiuntura Confcommercio) che se fosse confermato costituirebbe la più grave contrazione congiunturale dell’attività economica dall’inizio del 2013”. Lo afferma l’ufficio studi della Confcommercio dopo la stima preliminare sul Pil diffusa dall’Istat. Al di là delle correzioni che potranno essere apportate, “si tratta dell’ennesima conferma di una perdurante fase di stagnazione dalla quale si può uscire solo con un recupero della produttività sistemica”. “In considerazione – sottolineano i commercianti – dell’assenza di concreti segnali di miglioramento del quadro congiunturale e dato il trascinamento negativo ereditato, le prospettive per il 2020 delineano una variazione del Pil (+0,3%) non molto migliore di quella dell’anno che si è appena concluso (+0,2%)”. “Questa condizione – aggiunge l’ufficio studi – accresce le difficoltà di riduzione dei principali rapporti di finanza pubblica e rappresenta un vincolo a qualsiasi progetto di riforma strutturale, compresa quella fiscale. Per la stessa ragione, questi progetti sono ancora più urgenti. Per ottenere concreti risultati, a questo punto è davvero necessario un impegno straordinario da parte di tutte le componenti della società”.