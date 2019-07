Economia – Per Visco: bene il calo dello spread ma serve una strategia di lungo periodo

“In un contesto di generalizzata riduzione dei premi per il rischio che ha riflesso le attese di maggiore accomodamento monetario nell’area dell’euro, le tensioni sul mercato dei titoli di Stato italiani si sono attenuate. Con la decisione della Commissione europea di non raccomandare l’avvio di una procedura per disavanzo eccessivo, a seguito della riduzione dell’indebitamento netto atteso per l’anno in corso, il differenziale di rendimento tra le obbligazioni pubbliche decennali del nostro paese e quelle tedesche è sceso ulteriormente, al di sotto dei 200 punti base”. Lo mette in luce il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenuto il 12 luglio a Milano all’assemblea dell’Abi, in occasione del centenario dell’Associazione bancaria italiana. Visco però avverte che “per consolidare questi risultati e ridurre ulteriormente il costo del debito pubblico l’orientamento prudente della politica di bilancio andrà confermato in un quadro di più lungo periodo”. “Nonostante il lieve miglioramento nel primo trimestre di quest’anno – sottolinea inoltre il governatore – in Italia l’attività economica ristagna, risentendo soprattutto della perdita di vigore del ciclo industriale. Secondo le nostre indagini, le imprese si attendono un rallentamento della domanda nei prossimi mesi e un’espansione molto modesta degli investimenti nel complesso dell’anno. Nella proiezione centrale riportata nel Bollettino la crescita del Pil è pari allo 0,1 per cento nel 2019 e a poco meno dell’1 nella media del biennio successivo. Su queste stime pesano rischi connessi sia con gli sviluppi internazionali sia con la domanda interna”. “La fiducia di famiglie e imprese potrebbe risentire di incertezze sulla politica di bilancio, dissipate per l’anno in corso ma ancora vive per il successivo” spiega ancora Visco, secondo cui per “preservare la fiducia di famiglie, imprese e investitori sono necessarie azioni concrete orientate a contrastare con determinazione le debolezze strutturali del nostro paese, accompagnate da una comunicazione convincente e accorta degli obiettivi, che non si presti a equivoci. Un piano organico, chiaro e coerente di misure e riforme orientate a favorire investimenti e crescita delle aziende, soprattutto di quelle innovative, deve accompagnare una strategia credibile per la riduzione del peso del debito pubblico. I mercati hanno risposto positivamente alle recenti decisioni del Governo italiano e della Commissione europea; è la dimostrazione che è possibile innescare un circolo virtuoso tra politica di bilancio e condizioni finanziarie dal quale può derivare un impulso forte e duraturo all’attività economica”. Il governatore di Bankitalia, infine, rimarca come “le regole sulla gestione delle crisi bancarie introdotte in Europa dal 2014”, con lo scopo di “rendere possibile l’uscita dal mercato di banche in dissesto minimizzandone l’impatto sulla stabilità finanziaria e sui conti pubblici”, abbiano un “obiettivo condivisibile, la cui realizzazione è stata tuttavia ostacolata da fattori che dovrebbero essere oggetto di una adeguata riflessione”.