Economia – Il Pil dell’Italia ristagna. Allarme Ocse: crescita debole

L’economia italiana ristagnerà nel 2019 e crescerà dello 0,6% nel 2020: è quanto prevedono le stime dell’Ocse nell’Economic Outlook presentato il 21 maggio a Parigi. “La debole crescita dell’occupazione e l’aumento del tasso di risparmio delle famiglie – sottolinea l’Ocse – frenano i consumi privati, mentre la debole domanda estera e le tensioni commerciali globali stanno danneggiando le esportazioni. La minore fiducia delle imprese e la domanda debole deprimono gli investimenti privati, mentre la pianificazione dei progetti e i ritardi di esecuzione continuano a ostacolare gli investimenti pubblici. L’inflazione dei prezzi al consumo si è moderatamente accentuata, poiché le pressioni sui prezzi dell’energia sono diminuite e la crescita dei salari del settore privato rimane modesta” si legge ancora nell’Economic outlook, che prevede come l’espansione fiscale e la bassa crescita “aumenteranno il deficit di bilancio al 2,4% del Pil nel 2019 e al 2,9% del Pil nel 2020”, mentre “con una bassa crescita nominale, un aumento progressivo dei costi degli interessi e un disavanzo più ampio il rapporto debito pubblico (sulla base di Maastricht) dovrebbe aumentare fino al 135 per cento del Pil nel 2020”. “Il previsto grande aumento della spesa sociale contribuirà a ridurre la povertà” sottolinea comunque l’Ocse, puntualizzando come “la spesa sociale dovrebbe essere equa tra generazioni e al contempo promuovere la crescita dell’occupazione, in particolare tra le donne e i giovani. La razionalizzazione delle procedure amministrative e il rafforzamento della capacità a livello centrale e locale sono necessari per rilanciare gli investimenti pubblici”, questa una delle ricette indicate nell’Economic Outlook, in cui si ribadisce che “migliorare la concorrenza nei mercati ancora protetti, aumentare l’efficienza della pubblica amministrazione e rimuovere gli ostacoli alla crescita delle imprese favorirebbe la crescita della produttività”. A livello mondiale, invece, “la crescita è rallentata bruscamente nell’ultimo anno, con la debolezza registrata nella seconda metà del 2018 che si è protratta nella prima parte del 2019 a causa delle persistenti tensioni commerciali” e le previsioni indicano una crescita del 3,2 per cento quest’anno e del 3,4 per cento nel 2020.