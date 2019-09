Economia ed imprese, serve un piano organico di crescita

Per rimuovere gli ostacoli alla crescita dell’economia italiana “occorre un piano di misure organico, che intervenga sia sul lato dell’offerta sia su quello della domanda”. È quanto sottolinea Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, intervenendo il 20 settembre ad Ancona sul tema “L’economia italiana: tra sviluppo tardivo e declino demografico” nel corso della “Lezione Giorgio Fuà 2019” organizzata all’Università politecnica delle Marche. Quello ipotizzato da Visco nel suo intervento sarebbe un piano fondato “sull’analisi approfondita dei mali della nostra economia” abbandonando “definitivamente la facile e illusoria ricerca di capri espiatori, come l’Europa, la finanza, i mercati, gli immigrati”. E proprio l’immigrazione – sottolinea Visco – “può dare un contributo alla capacità produttiva del Paese: gli studi non rilevano effetti negativi dell’immigrazione sui lavoratori del paese ospitante né in termini di tassi di occupazione né di livelli retributivi, può anzi avere un impatto positivo sui tassi di partecipazione e sul numero di ore lavorate dalle donne italiane”. È indispensabile però riuscire a gestire con decisione le difficoltà generate dal processo di integrazione. L’intervento del governatore della Banca d’Italia – come suggerisce anche il titolo – ha voluto mettere a fuoco i punti di debolezza del sistema economico nel nostro paese, dallo sviluppo tardivo al declino demografico del paese. Proprio su quest’ultimo aspetto Visco lancia l’allarme su come le dinamiche demografiche “sfavorevoli” abbiano ripercussioni sulle prospettive economiche dell’Italia: sebbene diverse tendenze siano infatti riscontrabili anche in altri paesi, “da noi sono però più marcate e le politiche per contrastarle meno sviluppate”. E non manca nel suo discorso il riferimento alla questione lavoro, che in “Italia deve rimanere centrale” osserva Visco. “È una questione che non è importante solo sul piano strettamente economico, ma è cruciale per l’integrazione sociale, per la convivenza civile, per la stessa identità personale”. E un aspetto specifico della questione che ha voluto approfondire è quella della presenza femminile alla dimensione lavorativa in Italia: la partecipazione femminile risulta in aumento, “dal 47 del 1998 al 56 per cento del 2018”, ma rimane comunque il valore più basso tra i paesi dell’Unione europea. “Il tasso di attività delle donne è inferiore di 19 punti percentuali a quello degli uomini, uno dei divari più elevati in Europa” sottolinea ancora Visco.