Ecco il piano della commissione Colao in sei punti per far ripartire l’Italia

Sono sei i punti del piano della commissione Colao per il rilancio dell’economia e del sistema Paese. Il dossier emerso dal lavoro della task force, 121 pagine di slide, è stato consegnato ieri al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La stategia per “Un’Italia più forte, resiliente ed equa”, si legge nel report, prevede azioni in sei ambiti: imprese e Lavoro, motore dell’economia; infrastrutture e ambiente, volano del rilancio; turismo, arte e cultura, brand del Paese; P.A., alleata di cittadini e imprese; istruzione, ricerca e competenze fattori chiave per lo sviluppo; individui e famiglie, in una società più inclusiva ed equa. Per ogni ambito, il dossier riporta le criticità emerse e indica possibili interventi, individuando anche i tempi di attuazione e le fonti di finanziamento. Si va dallo scudo penale per le imprese, all’ampliamento dello smart working, dal rinvio delle scadenze fiscali al potenziamento e razionalizzazione del sostegno alle famiglie. Ecco una sintesi delle principali proposte.

SMART WORKING – “Utilizzare la fase attuale – si legge – per un’attenta e profonda osservazione dello smart working e delle dinamiche a esso connesse per identificare elementi con cui migliorare la normativa vigente, al fine di renderla perfettamente aderente al nuovo contesto che si sta sviluppando, in cui da un lato c’è la necessità di un’adozione diffusa per questioni anche di sicurezza e dall’altro l’obiettivo di dare a imprese e lavoratori un’opzione migliorativa sia della produttività sia delle condizioni lavorative. Al fine di evitare utilizzi impropri dello strumento già nell’immediato – sottolinea la task force di Colao – si raccomanda di definire e adottare un codice etico per la PA e di promuoverlo nel mondo dell’impresa. Rivedere le modalità di lavoro, attraverso la diffusione dello smart working nella pubblica amministrazione, introducendo sistemi organizzativi, piattaforme tecnologiche e un codice etico che consentano di sfruttare le potenzialità in termini di riduzione dei costi e miglioramento di produttività e benessere collettivo, tenendo conto anche delle differenze di genere e di età”.

SCUDO PENALE – Escludere il “contagio Covid-19” dalla responsabilità penale delle imprese (non sanitarie) e “neutralizzare fiscalmente”, in modo temporaneo, il costo di interventi organizzativi (come su turnazione o straordinari) conseguenti a protocolli di sicurezza e al recupero della produzione perduta per il fermo. E’ la prima delle proposte elencata nella lunga lista di interventi del “piano Colao”, il documento di provvedimenti per il rilancio dell’economia post pandemia elaborato dalla della task force creata dal governo.

SETTORE TURISTICO – Il settore turistico è colpito “in modo gravissimo” dalla pandemia con “margini di recupero nel secondo semestre 2020 molto limitati”. Per questo occorre concedere agevolazioni e defiscalizzazioni per le attività del 2020-2021, incentivando gli operatori ad aprire in modo da preservare sia l’avviamento sia l’occupazione.

INFRASTRUTTURE – Identificare chiaramente le infrastrutture “di interesse strategico” e creare un presidio di esecuzione che garantisca la rimozione di ostacoli alla loro realizzazione. Semplificare l’applicazione del codice degli appalti ai progetti di natura infrastrutturale applicando alle infrastrutture “di interesse strategico” le Direttive europee e, parallelamente, rivedere la normativa in un nuovo codice, basato sui principi delle Direttive europee.

TURISMO – Il turismo vale direttamente il 6% del Pil italiano, il 13% in via indiretta, e per un settore così importante occorre sviluppare un Piano Strategico del Turismo. Il piano dovrebbe avere respiro almeno quinquennale, da aggiornarsi ogni due anni, in modo che sia un “irrinunciabile strumento operativo per tutti gli attori della filiera”.

CONTRATTI – Consentire, in deroga temporanea al Decreto Dignità, il rinnovo dei contratti a tempo determinato in cadenza almeno per tutto il 2020. molti lavoratori assunti con contratti a termine vedranno sopraggiungere la scadenza del termine e quindi la cessazione del contratto in questa fase di crisi.

IMPRESE GREEN – Incentivi alla capitalizzazione delle imprese e semplificazione procedure di aumento di capitale. Bosgna innanzitutto “creare incentivi per gli aumenti di capitale”, rendendoli più “attrattivi”, e introducendo un “super-Ace”, la deduzione sugli aumenti di capitale per le imprese che investono in tecnologia green, semplificandone la deliberazione.

FAMIGLIE – “Lanciare un piano nazionale per l’apertura di nidi”, la cui disponibilità è oggi “ancora bassa (25%) e fortemente sperequata sul territorio”. Occorre anche “lanciare una profonda rivisitazione del sistema di sostegno alle famiglie per il costo dei figli” con una “razionalizzazione dei trasferimenti monetari alle famiglie in direzione di misure che accompagnino la crescita del bambino fino alla maggiore età” e con “l’introduzione di un unico assegno variabile in base al reddito familiare che assorba le detrazioni fiscali per i figli a carico, l’assegno al nucleo familiare, il bonus bebè, l’assegno al terzo figlio”.

IMPRESE – “Disincentivare, ove possibile, il ricorso” a concordati preventivi e fallimenti “per evitare il conseguente blocco ex lege del pagamento ai fornitori e la conseguente sottrazione di liquidità e risorse al sistema”. Bisogna”intervenire urgentemente per difendere l’occupazione,garantire liquidità e rafforzare la capitalizzazione delle imprese”.

TRASPORTO PUBBLICO – Incentivare il rinnovo del parco mezzi del Trasporto Pubblico Locale (TPL) verso mezzi a basso impatto (es. ibrido, elettrico, biocombustibile). Incentivare il rinnovo dei mezzi pesanti privati con soluzioni meno inquinanti. Pianificare investimenti e finanziamenti a favore della Ciclabilità, incentivando la creazione dell’infrastruttura ciclistica e incoraggiandone l’utilizzo. E’ quanto prevede il piano della commissione Colao per il rilancio dell’economia e del sistema Paese post-Covid.

FISCO – Differire il saldo imposte 2019 e il primo acconto 2020 e rendere più agevole la compensazione orizzontale dei debiti con i crediti fiscali, nonché prevedere la compensazione dei debiti con i crediti liquidi esigibili verso la PA (anche tramite la costruzione di una piattaforma informatica).

LAVORO NERO – “Ridurre significativamente l’economia sommersa” con una voluntary disclosure ed incentivi per l’emersione del lavoro nero. Il Piano propone poi sanzioni in caso di falsa dichiarazione o mancato perfezionamento delle procedure di emersione.

CYBER SECURITY – “Dotare l’Italia di un sistema di cyberdifesa di eccellenza, per potenziare in misura significativa la capacità di prevenzione, monitoraggio, difesa e risposta, in linea con i migliori standard internazionali”. Oggi si sta verificando “un sensibile incremento delle minacce e della illegalità digitale, che verranno ulteriormente amplificate dalla crescita dell’Internet of Things e della connettività diffusa richiesta dalla società post-Covid”.