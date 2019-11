Eccellenze Campane, il 20 novembre la presentazione del progetto “Grisocial Streetfood”

Napoli – Mercoledì 20 novembre, alle ore 11:00, presso la sede di Eccellenze Campane (via Benedetto Brin 69), sarà presentato il progetto “Agrisocial Streetfood” gestito dal Consorzio Co.Re. e realizzato con il sostegno della Fondazione con il Sud, coinvolge persone immigrate in Campania, Calabria e Puglia per realizzare inclusione sociale e lavorativa: un percorso formativo di teoria e pratica guiderà i beneficiari verso un’opportunità auto imprenditoriale in ambito StreetFood. L’obiettivo del progetto è dunque creare, attraverso il contesto lavorativo, le condizioni per l’inserimento sociale. Alla conferenza stampa di presentazione saranno presenti: Lawretta Onyeka Isibor (beneficiario), Sire Camara (beneficiario), Helton Spencer Gomes (beneficiario), Larba Stanislas Bambara (beneficiario), Davidson Rocha Del Gado (beneficiario), Giovanpaolo Gaudino (presidente del Consorzio Co.Re.), Mohamed Saady (presidente Nazionale di Anolf),Onofrio Rota (segretario Generale Fai Cisl) e Achille Scudieri (amministratore delegato di Eccellenze Campane). L’incontro, oltre a presentare il progetto, sarà l’occasione per far conoscere l’attività dei tirocini lavorativi che si terranno presso Eccellenze Campane.