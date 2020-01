Eboli (SA), sequestrato impianto di compostaggio di rifiuti: tre denunce

I carabinieri del Noe di Salerno hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche, nel comune di Eboli (Salerno), denunciando in stato di libertà tre persone. La misura cautelare è scaturita anche in seguito a numerose segnalazioni ed esposti effettuati da comitati ambientalisti e dai cittadini residenti nelle aree limitrofe all’impianto per miasmi percepiti fino al centro abitato. I militari del Noe, coadiuvati da personale ispettivo dell’Arpac di Salerno, nel corso degli accertamenti effettuati tra giugno 2017 e ottobre 2019, hanno appurato che per le operazioni di recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, l’impianto riceveva quantitativi di rifiuti biodegradabili di cucine e mense e rifiuti biodegradabili notevolmente superiori rispetto ai limiti imposti, producendo un esubero mensile di circa 500 tonnellate. Il superamento costante dei quantitativi consentiti, aggiunto alle operazioni di deposito e alla triturazione eseguita nel piazzale esterno dell’impianto, hanno causato le emissioni nauseabonde avvertite dalla popolazione. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 10.000.000 di euro. La partecipazione attiva e costante dei cittadini e degli ambientalisti, insieme con la mirata e lunga attività d’indagine coordinata dalla Procura di Salerno, ha fatto sì che i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (Noe) di Salerno abbiano potuto dare esecuzione a Eboli a un decreto di sequestro preventivo di un impianto di compostaggio e stabilizzazione delle frazioni organiche di rifiuti, ricevuti in quantità notevolmente superiori rispetto ai limiti previsti. É una vittoria dello Stato e dei cittadini, ‘sentinelle dell’ambiente’. Insieme si può fare molto per ripristinare la legalità e tutelare la salute della popolazione che vive in quei territori, per troppo tempo devastati dalle emissioni nauseabonde”. Lo afferma, in una nota, il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in merito all’azione di controllo dei carabinieri del Comando per la tutela ambientale “per contrastare il fenomeno delle violazioni ambientali da parte dei principali impianti di trattamento di rifiuti della provincia di Salerno”. “Ad agosto – prosegue il ministro – avevo incontrato i cittadini in un’affollatissima e partecipata assemblea. Avevo ascoltato le loro grida di dolore, respirato la stessa aria e sentito quei miasmi di cui mi era stato riferito: l’aria non può essere una maledizione”. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 10 milioni di euro. “Il superamento costante dei quantitativi consentiti, insieme alle operazioni di deposito e alla triturazione eseguita nel piazzale esterno dell’impianto di compostaggio, hanno causato i miasmi avvertiti dai cittadini” conclude la nota.