Eboli (SA) – Incidente stradale sulla A2. Perde la vita militare di Maddaloni

Tragedia della strada questa mattina sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Eboli, in direzione Sud. Un giovane militare di Maddaloni (CE) di 33 anni, Lorenzo Tramontano, diretto a Persano dove era in servizio ha perso la vita. Il giovane co la sua vettura si è ribaltato ed ha perso la vita sul colpo. La Polizia Stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente che però presenta molti aspetti poco chiari. A nulla sono valsi i soccorsi del 118, i tecnici dell’ANAS e la stessa Polizia giunta immediatamente sul luogo dell’incidente. Un grave lutto per i militari di Persano che perdono un giovane volontario in ferma prolungata.