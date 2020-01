Eboli (SA), giovane muore folgorato mentre cerca di rubare cavi di rame

Muore folgorato mentre cerca di rubare cavi di rame. Un giovane è rimasto ucciso oggi ad Eboli. Insieme ad un complice cercava di asportare da una cabina dell’Enel dei cavi in rame, complice, che è rimasto ferito. L’incidente è accaduto nei pressi del Konig Hotel Santa Cruz, in via Pezzagrande. Fatale è stato il contatto con il metallo attraversato da corrente elettrica ad alto voltaggio, che ha ucciso sul colpo il giovane. La scossa elettrica si è propagata anche al complice che è rimasto ferito. Soccorso ora si trova in ospedale. I carabinieri sono alla ricerca di un terzo complice che dopo l’incidente, si è dato alla fuga abbandonando i feriti. Sul posto i carabinieri ed i soccorritori.