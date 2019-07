Eboli (SA) – A DiVini Libri arriva “As-salāmu ‘alaykum”, di Lorenzo Peluso

Eboli (SA) – L’Evento DiVini Libri nasce dall’amore di due passioni, il buon vino e i libri, con l’obiettivo di custodirli in un unico format culturale. Prossimo appuntamento è fissato per domenica 28 luglio 2019 dalle ore 19:30 alle 22:30 presso il Giardino di Palazzo Vacca de Domicis – Salita San Lorenzo ad Eboli chiacchierata con l’autore Lorenzo Peluso e “As-salāmu ‘alaykum”. Con lui anche il direttore del quotodiano la Città, Antonio Manzo. L’iniziativa organizzata da Raffaele Agresti, Promozione Eventi Territorio, e patrocinata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Eboli. Quattro libri e quattro autori; quattro appuntamenti. “As-salāmu ‘alaykum” è un libro particolare scritto dal giornalista embedded Lorenzo Peluso. Partire è speranza di trovare, conoscere, sapere. Partire è voglia di scoprire. Partire è anche consapevolezza di poter tornare, per poi ritrovare ciò che hai lasciato e che, però, vivrai con altri occhi… Partire è cambiare. Al ritorno nulla sarà più come prima, forse meglio o magari peggio, di sicuro sarà altro. Partire dunque…la metafora del vivere”. È con questa metafora che inizia “As-salāmu ‘alaykum”, il racconto di Lorenzo Peluso e della sua esperienza di giornalista embedded nei teatri operativi dell’Afghanistan, del Kosovo e del Libano. Appuntamento dunque domenica 28 luglio 2019 dalle ore 19:30 alle 22:30 presso il Giardino di Palazzo Vacca de Domicis – Salita San Lorenzo ad Eboli