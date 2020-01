E’ la Russia a vincere la partita nel Mediterraneo.

Il futuro del mondo si gioca sul delicato tema dell’energia. Petrolio, gas, e giacimenti energetici sono il tema principale su cui si sviluppano e si verificheranno nei prossimi ani crisi politiche e diplomatiche tra paesi diversi. Le pedine sulla schacchiera sono destinate a cambiare velocemente gli assetti a seconda delle influenze e delle condizioni geopolitiche che ruotano sul tema energia. E’ il caso della Turchia che ha aperto un canale importante di collaborazione con la Russia, nonostante attualmente è ancora un paese NATO che guarda con interesse all’Europa. Di recente, il gasdotto TurkStream, inaugurato a Istanbul, ha visto insieme nella cerimonia di inaugurazione Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, un segnale politico forte, l’ennesimo, lanciato agli USA che devono per forza di cose ammettere che la Russia sta giocando una partita sul piano geopolitico di prmissimo piano anche nel Mediterraneo. Il nuovo gasdotto non transiterà in Ucraina, con la quale la Russia è in conflitto dal 2014. La Turchia nel frattempo è diventata un importante hub del gas nella regione che mette in condizioni critiche soprattutto l’Europa che nonostante gli sforzi per diversificare le fonti energetiche, conta troppi Paesi dipendenti dal gas russo. Il progetto TurkStream ha sostituito la vecchia idea del progetto South Stream anche se segue più o meno lo stesso percorso. Il gasdotto, costituito da due condotte parallele, parte dalla stazione di Russkaya, vicino ad Anapa, in Russia, attraversa il Mar Nero (230 chilometri in acque russe e 700 in acque turche) e arriva fino Kıyıköy, a nord-ovest di Istanbul. Da Kıyıköy la prima linea continua fino al centro di distribuzione di Lüleburgaz e da qui prosegue fino a Ipsala, al confine tra Turchia e Grecia. La seconda linea va da Kıyıköy a Malkoçlar, al confine tra Turchia e Bulgaria, e qui si allaccia al sistema già esistente di gasdotti trans-balcanici. Insomma il portale del gas russo all’Europa. Una linea che ha una capacità di 31,5 miliardi metri cubi all’anno di gas naturale. Le tubature, che si trovano in profondità fino a 2.200 metri, sono state prodotte da aziende tedesche, russe e giapponesi. Una cifra astronomica investita per l’operazione, inizialmente stimato in 11,4 miliardi di euro ma che secondo le stime degli analisti supererà abbondantemente il 160% i costi iniziali. Risulta chiarissimo che l’investimento della Russia non è economico ma assolutamente politico. E’ chiaro infatti che la Russia doveva trovare un’alternativa ai gasdotti che passano in Ucraina, Paese dove un conflitto perenne dura dal 2014. Il problema rimane dunque per l’Europa visto che Gazprom già fornisce circa il 40% di tutte le importazioni europee di gas attraverso tre grandi gasdotti: Nord Stream 1, un secondo gasdotto che attraversa l’Ucraina e un terzo attraverso la Bielorussia. Il suo principale cliente europeo è la Germania, a cui Nord Stream fornisce un terzo del gas naturale consumato nel Paese. La Germania sta attraversando una fase di transizione energetica e ha puntato sul gas russo per ridurre la dipendenza da carbone ed energia nucleare. Insomma è la Russia che vince questa partita.