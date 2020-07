Duro colpo alle famiglie di ‘ndrangheta. 75 arresti tra Italia e Svizzera

Alle prime luci dell’alba oltre 700 finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, in simultanea con la Polizia Giudiziaria Federale di Berna, hanno eseguito un’imponente operazione internazionale di polizia in Italia e Svizzera contro le famiglie di ‘ndrangheta operanti principalmente nel territorio che collega Lamezia Terme alla provincia di Vibo Valentia. Sono state arrestate 75 persone, accusate a vario titolo di associazione mafiosa, associazione dedita al traffico internazionale di droga, riciclaggio, fittizia intestazione di beni, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. “Una complessa operazione della DDA di Catanzaro condotta insieme alla Guardia di Finanza ha portato all’arresto di 75 affiliati di ‘Ndrangheta tra Italia e Svizzera, risultando indagate in tutto 158 persone per traffico di droga ed altri reati, e sequestrati beni per 169 milioni di euro. Il mio sincero ringraziamento alla professionalità dello Scico di Roma e il Gico di Catanzaro, oltre che della DDA catanzarese, alle grandi capacità professionali su indagini finanziarie internazionali”, ha commentato Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia. “Se c’è ancora qualcuno che pensa che la ‘Ndrangheta sia solo un problema italiano – ha aggiunto -, quest’operazione dimostra come invece sia vero il contrario”.