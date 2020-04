Due terzi dei bonus 600 euro erogati ad uomini. Sussidi a 3,4 milioni di italiani.

Il bonus di 600 euro per l’emergenza coronavirus è andato per i due terzi a uomini. Lo rilevano la Banca d’Italia e l’Inps in uno studio congiunto sulle “Prime evidenze sui pagamenti connessi al dl Cura Italia”. Il bonus in erogazione da parte dell’Inps “ammonta a un totale di circa due miliardi di euro, pari a 3,4 milioni di sussidi, che sono stati erogati tra il 14 e il 23 di aprile”. Per la maggior parte “si tratta di lavoratori autonomi (69,5%) e dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (15,4%), in misura minore i lavoratori dello spettacolo (0,7%)”. Due terzi dei beneficiari “sono uomini; le donne sono la metà delle partite Iva (o co.co.co) e dei lavoratori stagionali del turismo. Il 12,1% dei beneficiari è nato all’estero. È maggiore la concentrazione tra gli stagionali del turismo e i dipendenti agricoli, che ammontano rispettivamente al 22,3% e al 29,3% dei percettori”. L’età media dei beneficiari “è 46 anni (45,6 per le donne, 46,3 per gli uomini); i più numerosi i 45-54enni (pari al 32,8%), i meno numerosi i giovani con meno di 25 anni e gli anziani ultrasessantacinquenni (rispettivamente 3% e 2,2%)”. “Le regioni maggiormente interessate dal flusso dei pagamenti – aggiungono Bankitalia e Inps – sono state la Lombardia, la Puglia e la Sicilia, che hanno ricevuto quasi un terzo dei sussidi, seguite dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dalla Campania”.