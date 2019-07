Due soldati statunitensi uccisi ieri in Afghanistan.

Due soldati statunitensi sono stati uccisi ieri in Afghanistan. Lo ha annunciato il comando dell’operazione NATO. I due soldati, la cui identità non è stata rivelata, sono stati uccisi in azione, ha dichiarato il comando NATO in una dichiarazione, senza ulteriori dettagli. La morte dei due soldati americani è stata confermata anche dal comando della missione Resolute Support della Nato. La prassi del dipartimento della Difesa Usa vuole che i nomi dei soldati uccisi non vengano divulgati fino a 24 ore dopo il completamento della notifica ai parenti più stretti. Le ultime due morti hanno portato il numero di soldati statunitensi uccisi quest’anno in Afghanistan a 12 – lo stesso numero di tutto il 2018 -, mentre i feriti sono circa 60. Il 13 luglio, il sergente maggiore James Sartor, un soldato delle forze speciali statunitensi, è stato ucciso durante le operazioni nella provincia di Faryad, nel nord dell’Afghanistan. va ricordato che attualmente sono circa 14.000 i soldati in truppa statunitensi di stanza in Afghanistan come parte della missione Nato guidata dagli Stati Uniti per addestrare ed assistere le forze di sicurezza afghane. Sono diciotto anni di guerra e decine di migliaia di morti, poco meno di 3.600 militari occidentali (tra i quali 2.430 americani, 455 britannici e 54 italiani) caduti nel conflitto che avrebbe dovuto sconfiggere i Talebani e assicurare democrazia e libertà al popolo afghano. ma ciò che è accaduto dal 2014 in poi, da quando cioè le operazioni militari sono state cedute man mano alle forze di sicurezza afghane, è sostanzialmente un salto nel passato. Ad oggi i talebani hanno ripreso il controllo in alemno l’80% del territorio afghano. Per gli americani è il tempo di dire basta, i costi oltre che umani, ma anche di materiali, per centinaia di miliardi di dollari nella guerra più lunga della storia statunitense sono divenuti insostenibili. Ora, più che mai dopo il rientro sulla scena afghana dei russi, tutti o quasi sono pronti a sdoganare i Talebani come forza politico-militare del paese. Sempre ieri infatti il presidente USA Donald Trump ha ordinato di ridurre il numero dei soldati statunitensi in Afghanistan entro le elezioni del prossimo anno.