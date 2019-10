Dubai 2020: per le PMI lucane partecipazione qualificata

Potenza – “Accompagnare le piccole e medie imprese lucane per una partecipazione qualificata all’Expo Dubai 2020, con solidi progetti e con idee chiare, è l’impegno principale del Dipartimento Attività Produttive, che intendiamo svolgere in stretta sinergia con Sviluppo Basilicata, il sistema degli incubatori di imprese, delle start-up d’eccellenza, la cooperazione scientifica dell’Unibas e dei centri-istituti di ricerca che operano in Basilicata”. Lo afferma l’Assessore regionale alle Attività Produttive della Regione Basilicata Francesco Cupparo ribadendo che “l’obiettivo della presenza della Regione all’esposizione mondiale è stata indicata con chiarezza dal Presidente Bardi: promuovere il territorio, le nostre eccellenze e potenzialità per attirare investitori italiani e stranieri e, quindi, per rilanciare l’occupazione. Dubai 2020 – aggiunge l’assessore – è all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Su questi due fattori dobbiamo fare il massimo sforzo per sfruttare al meglio l’opportunità che ci sarà offerta con la presenza al Padiglione Italia e a tutti gli eventi che si svolgeranno nei sei mesi di durata”.