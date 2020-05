Droga e armi, denunciate 8 persone nel Potentino

Otto persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli eseguiti dall’Arma in provincia di Potenza. Le persone denunciate hanno violato leggi relative alle armi, alla droga e alla circolazione stradale. I Carabinieri hanno anche sequestrato due coltelli a serramanico e 1,4 grammi di droga. Le denunce sono state decise a Brienza, Venosa, Melfi e Senise. A Melfi e a Senise i Carabinieri hanno anche ritirato la patente a due persone trovate alla guida ubriache (una anche sotto l’effetto di droga). Infine, quattro persone sono state segnalate alle prefettura di Potenza per uso di droga: tre di loro sono state anche denunciate perché si sono allontanate dalle loro abitazioni, situate in altre regioni, senza un valido motivo, violando così le disposizioni per il contenimento dell’epidemia di coronavirus.