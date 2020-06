Dramma a Battipaglia, l’ex dirigente Verdoliva muore carbonizzato dopo un malore

Tragedia oggi a Battipaglia in via Idrovora, lungo la costa. Il vigili del Fuoco intervenuti per spegnere un incendio di sterpaglie in un terreno di proprietà hanno scoperto il cadavere semicarbonizzato di un 79enne, Antonio Verdoliva, ex dirigente della Regione Campania. L’uomo aveva dato fuoco a delle sterpaglie, a causa di un arresto cardiocircolatorio si è accasciato a terra ed è stato investito dalle fiamme che lo hanno travolto. Sul posto il medico legale che dopo l’esame esterno ha confermato le cause naturali del decesso ed il Pubblico Ministero che ha già liberato la salma.