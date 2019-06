Doping, assolti 4 tesserati della Givova Scafati

Il Tribunale Nazionale Antidoping ha assolto ‘perché il fatto non sussiste’ i due atleti della Givova Scafati (squadra di basket militante in serie A2), Giorgio Sgobba e Gabriele Romeo, l’ex coach Marco Calvani e il medico sociale Andrea Inserra. I quattro erano finiti al centro di un’inchiesta della Procura Nazionale Antidoping in seguito a una foto pubblicata il 19 settembre scorso sul proprio profilo Facebook dall’allora tecnico del team scafatese. Nell’immagine i due giocatori apparivano mentre si facevano una flebo. Il Tna, con quattro distinti dispositivi letti al termine dell’udienza dello scorso 27 giugno, ha escluso qualsiasi profilo di responsabilità a carico dei tesserati. Accolte, dunque, le tesi dei legali Giovanni Allegro (difensore anche dei due tesserati), Vittorio D’Alessandro, Virgilio D’Antonio, Florenzo Storelli e Paolo Troisi. Il presidente della Givova Scafati, Alessandro Rossano e il patron Nello Longobardi in una nota, si sono detti particolarmente soddisfatti “del riscontro offerto dal Tribunale, in ordine all’assoluta liceità del trattamento sanitario cui furono sottoposti gli atleti Sgobba e Romeo, nel rispetto del protocollo scientifico e della normativa di settore”.