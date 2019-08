Dodi Battaglia in concerto a Sant’Arsenio (SA)

Dodi Battaglia, chitarrista e cantautore italiano, si esibirà in concerto gratuito domenica 1 settembre in piazza D. Pica a Sant’Arsenio a partire dalle 21.30. L’evento rappresenta il clou della rassegna estiva “I Colori dell’Estate” 2019, progettata e realizzata dall’amministrazione comunale di Sant’Arsenio, che si avvale di un importante contributo economico della Regione Campania a valere sul Poc Eventi 2014/’20 Con tempismo e determinazione la compagine amministrativa santarsenese, guidata dal sindaco Donato Pica, è riuscita ad inserirsi nel fitto calendario estivo di Dodi Battaglia, garantendosene la performance insieme ai numerosi strumentisti e coristi che lo accompagneranno nell’esibizione di domanica prossima. Da 50 anni punto di riferimenti della musica Pop/Rock italiana, con oltre 100 milioni di dischi venduti e 150 brani musicali firmati, Dodi Battaglia è un’autentica leggenda vivente della musica contemporanea italiana. Annovera numerosi premi, fra cui nel 1981, quello conferitogli dal prestigioso giornale tedesco “Die Zeitung” come miglior chitarrista europeo, confermato nel 1986 da parte della rivista “Der Spiegel”. Nel 1986 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Francesco Cossiga. Padre di 4 figli è attualmente sposato con Paola Toeschi, attrice pubblicitaria.