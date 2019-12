Disponibile da venerdì il libro “Il Giro Granata in 100 Giorni”

Disponibile da venerdì, “Il Giro Granata in 100 Giorni”, il libro che ripercorre cent’anni di storia, seguendo la Salernitana in tutta Italia, raccontando aneddoti, risultati e performances che hanno scritto la leggenda granata. Autore del libro, Giuseppe Pucciarelli, insegnante e dottore di ricerca in Fisica, giornalista appassionato di sport e naturalmente della mitica Salernitana. Nonostante viaggi per lavoro, l’autore non si perde neanche un momento della storia granata, ripercorrendo il passato della Bersagliera, creando la rubrica anonima sul sito salernogranata.it sul quale scrive, occupandosi soprattutto della storia della Salernitana. Insieme all’editore Rocco Calenda e alla redazione, l’idea della rubrica nasce proprio per celebrare l’anniversario granata. Al fine di non disperderla, nel mare magnum del web, il desiderio di raccogliere le cento tappe in un libro, fornendo poi alla fine del testo, in appendice, i dettagli delle partite descritte.