Disabili, in Campania la carica del garante durerà 5 anni

Durerà in carica 5 anni l’attuale Garante delle persone con disabilità della Regione Campania. E’ quanto prevede un emendamento, inserito nel testo di legge sullo psicologo di base, proposto da Stefano Graziano, presidente della Commissione Sanità. Non ci sarà, dunque, la decadenza alla fine della X Legislatura. Prima dell’emendamento, era, infatti, previsto che la figura del garante restasse in carica per il tempo della Legislatura durante la quale era stato eletto. “Il Consiglio regionale della Campania si schiera dalla parte delle persone con disabilità – spiega Graziano – È stato, infatti, votato all’unanimità un emendamento che non fa decadere il garante dei disabili a fine legislatura come prevedeva la legge”. “Adesso – conclude – il garante resta in carica cinque anni”. L’attuale Garante, Paolo Colombo, è stato eletto nel dicembre nel 2019, stando a quanto approvato oggi in aula, resterà in carica fino a tutto il 2024.