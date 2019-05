Diritti umani, l’Italia aderisce alla campagna ONU “blue heart”

L’Italia il 20 maggio ha aderito alla Campagna Blue Heart delle Nazioni Unite per la Protezione delle Vittime della tratta di Persone, in occasione dell’Evento di Alto Livello tenutosi a Vienna in coincidenza con l’apertura dei lavori della 28ma Sessione della Commissione sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale. La partecipazione alla Campagna Blue Heart si inserisce nel più ampio contributo fornito dall’Italia – attraverso la società civile, le forze di polizia e le autorità giudiziarie – al contrasto al traffico di esseri umani e alla protezione delle vittime della tratta e del grave sfruttamento. Le Nazioni Unite – attraverso UNODC, l’Ufficio per il Contrasto al Crimine e le Droghe – hanno rilanciato la Campagna, originariamente varata nel 2009, con l’obiettivo di promuovere una più ampia attuazione del Protocollo Addizionale alla Convenzione di Palermo su Prevenzione e Soppressione della Tratta di Esseri Umani. Nell’annunciare l’adesione dell’Italia alla Campagna, l’Ambasciatrice presso le Nazioni Unite a Vienna, Maria Assunta Accili, ha ricordato l’importanza che la società civile, le associazioni e le organizzazioni non governative rivestono nel contrasto alla tratta, e in particolare alla protezione delle vittime; e il contributo di un milione di dollari già fornito dall’Italia al Fondo Fiduciario Volontario ONU per le Vittime della Tratta. La campagna Blue Heart mira a incoraggiare, presso gli Stati aderenti, l’azione delle Istituzioni nel contrasto alla tratta e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa delle vittime, attraverso attività di comunicazione pubblica.