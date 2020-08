Diminuiscono gli aborti in Italia: nel 2018 poco più di 76mila

Continuano a diminuire gli aborti in Italia e nel 2018 sono state notificate 76.328 interruzioni volontarie di gravidanza (Ivg), confermando il continuo andamento di riduzione del fenomeno (-5,5% rispetto al 2017) a partire dal 1983. Questo e’ il quinto anno in cui e’ stato notificato un totale di Ivg inferiore a 100mila casi; il numero delle Ivg e’ piu’ che dimezzato rispetto ai 234.801 casi del 1983, anno in cui si e’ riscontrato il valore piu’ alto in Italia. Lo riferisce l’ultimo rapporto sulla legge 194 del ministero della Salute consegnato in Parlamento e firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, dove si traccia anche il tema dell’aborto farmacologico sul quale il Consiglio Superiore di Sanita’ ha elaborato un parere che amplia la possibilita’ di utilizzo. Un terzo delle interruzioni volontarie di gravidanza totali in Italia continua ad essere a carico delle donne straniere. L’aumento dell’uso della contraccezione d’emergenza, Levonorgestrel (Norlevo) – pillola del giorno dopo e Ulipistral acetato (ellaOne) – pillola dei 5 giorni dopo, ha inciso positivamente sulla riduzione delle Ivg. Per tali farmaci, per i quali e’ stato abolito l’obbligo di prescrizione medica per le maggiorenni, in generale sono in diminuzione i tempi di attesa, pur persistendo una “non trascurabile variabilita’ fra le Regioni” e si registra un aumento delle interruzioni nelle prime 8 settimane di gestazione, probabilmente almeno in parte dovuto all’aumento dell’utilizzo della tecnica farmacologica con la Ru486 (Mifepristone) +prostaglandine, che viene usata in epoca gestazionale precoce. L’analisi dei dati sull’obiezione di coscienza evidenzia valori elevati per tutte le categorie professionali sanitarie, in particolare tra i ginecologi (69%).