Difesa, Angelo Tofalo ha visitato il Comando Provinciale di Salerno

Il Sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha visitato oggi il Comando Provinciale di Salerno, incontrando in Carabinieri delle Stazioni e Compagnia dipendenti. Il comandante, colonnello Gianluca Trombetti, ha mostrato la “fotografia” di un’area geografica “molto diversificata, con tante realtà che influenzano le attività di controllo e investigative”. Tofalo ha quindi evidenziato che “nella provincia la presenza dell’Arma è forte e rappresenta il ‘termometro’ strategico del territorio, un assetto importante per la prevenzione e la tutela della legalità. I nostri ragazzi in divisa – aggiunge – sono un punto di riferimento per i cittadini e, grazie al loro capillare lavoro, vengono tutelati gli anelli più deboli della società”. Il Sottosegretario Tofalo ha poi ringraziato i due Carabinieri della stazione di Buccino che proprio nei giorni scorsi, a seguito della chiamata di un familiare, hanno salvato una donna da un tentativo di femminicidio. Il Comando Provinciale di Salerno è presente con circa 1500 unità in più di 90 caserme distribuite su tutto il territorio.