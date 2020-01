Scoperto a cedere hascisc a un giovane di 18 anni, a Senise (Potenza), un 30enne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. I militari dell’Arma hanno scoperto che, in totale, tra hascisc, marijuana e cocaina, l’uomo era in possesso di circa 20 grammi di sostanze stupefacenti. Inoltre aveva con sé anche 415 euro in contanti, provento – secondo gli investigatori – dell’attività di spaccio. Il 18enne è stato segnalato alla Prefettura di Potenza come tossicodipendente.