De Luca, riaprire ma non tutti allo stesso modo

“Tra Campania e Lombardia c’è un rapporto di grande correttezza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Attilio Fontana ha ricordato che abbiamo un gemellaggio da lungo tempo tra Niguarda e Cardarelli – ha aggiunto De Luca – c’è un rapporto amichevole di grande collaborazione scientifica e andiamo avanti così”. “Sono d’accordo con Attilio Fontana che dobbiamo aprire in tutta Italia, ma aprire non significa aprire allo stesso modo. Perché abbiamo regioni in cui non c’è nemmeno un focolaio di contagio, e regioni nelle quali il problema è ancora fortemente presente. Dobbiamo per lo meno limitare la mobilità alle regioni di appartenenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ospite a Porta a Porta insieme al governatore lombardo Attilio Fontana. “Il ‘rompete le righe’, liberi tutti di andare in giro per l’Italia, dovunque e comunque sarebbe un atto di totale irresponsabilità”, ha detto. “La limitazione della circolazione rischia di creare una serie di problemi non di poco conto. Le filiere sono talmente interconnesse, che se noi iniziamo a limitare la movimentazione della merce e delle persone che vengono dalla Lombardia, e che magari devono andare in un’altra regione per concludere la lavorazione o viceversa, si rischia di creare una situazione insostenibile”. Così, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Porta a Porta, ripondendo al preidente della Campania, Vincenzo De luca.. “Se noi in Lombardia dovessimo aspettare il contagio zero – ha detto – dovremmo arrivare alla fine del mese di giugno, che è una situazione che ritengo difficilmente sopportabile. Per noi, ma anche per il resto del Paese”.