De Luca: pensione a 60 anni mette in ginocchio la Regione Campania

Napoli – “Mandare in pensione persone di 60 anni, senza poi calcolare le eventuali ricadute che possono esserci sulla pubblica amministrazione. Mandare in pensione un primario vuol dire mettere in ginocchio la Regione perché in un mese non possiamo fare un sorteggio, tantomeno possiamo fare un sorteggio”. A dirlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento alla seconda edizione del premio Industria Felix, in corso alla città della scienza, a Napoli. Poi De Luca lancia la stoccata al governo. Per il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il Governo nazionale “investe solo 300 milioni di euro per tutte le Zes d’Italia, in tre anni, allora comincio a preoccuparmi”. Il commento del presidente della regione Campania, durante il suo intervento alla seconda edizione del premio Industria Felix alla città della scienza di Napoli.