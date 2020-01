De Luca: “Il 2019 è stato un anno storico per la Campania”

“Per la Campania il 2019 è stato un anno storico perché siamo usciti dal commissariamento della Sanità”. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, parlando alla consueta trasmissione del venerdì all’emittente Lira Tv Per il “2020 la Regione Campania avrà due obiettivi fondamentali: le donne ed il lavoro”. Nel 2020 si aprirà nell’Asl Napoli 1 un “nuovo reparto per la chirurgia estetica per le donne che hanno subito interventi chirurgici per patologie oncologiche” e poi saranno avviati “nuovi screening oncologici”. “Tutte le donne saranno prese in carico dalle Asl per avviare screening programmati – ha aggiunto – e la prevenzione la faremo in modo ossessivo. Si possono risolvere tutti i problemi ma bisogna intervenire per tempo”. Per quanto riguarda il lavoro “possiamo dire che possiamo essere orgogliosi per quello che è stato fatto”. In merito al maxiconcorso De Luca ha detto che “si sta attendendo la convocazione dei giovani candidati per la seconda prova” che dovrebbe essere svolta entro gennaio. “In altre parte di Italia il lavoro è una parola – ha aggiunto – da noi è una scelta concreta”.