De Luca: “Approvato il piano per l’Edilizia sanitaria”

“E’ stato approvato oggi con il passaggio finale in Conferenza delle Regioni, dopo una istruttoria durata 15 mesi, il Piano di Edilizia Ospedaliera per l’importo di 1 miliardo e 80 milioni di euro. Finalmente. E’ un risultato straordinario conseguito dal Governo regionale che accede a questo finanziamento per la prima volta dopo quasi vent’anni. Abbiamo potuto accedere a questi fondi avendo innanzitutto risanato i bilanci e avendo creato e approvato una nuova e coerente rete ospedaliera. Sono risorse importanti, decisive per ristrutturare decine e decine di strutture ospedaliere e di realizzare una pagina nuova nella sanità campana”. Lo annuncia il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che illustrerà il piano nel dettaglio sabato 3 agosto alle 11 nella sala De Sanctis di palazzo Santa Lucia.