David Sassoli il nuovo presidente dell’Europarlamento

David Sassoli, candidato dei Socialisti e Democratici, è stato eletto presidente del Parlamento europeo con 345 voti, nel secondo scrutinio di voto per l’elezione del presidente del Parlamento europeo per la nuova legislatura. Nel primo scrutinio, nessuno dei candidati è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, che in quel caso era pari a 332 voti. “A nome degli italiani tutti e mio personale desidero porgerle le più vive congratulazioni per la sua elezione alla Presidenza del Parlamento Europeo e sentiti auguri di pieno successo nello svolgimento del suo importantissimo incarico”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al neo-presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. “L’alta responsabilità che le è stata affidata dai parlamentari dei Paesi dell’Unione – ha sottolineato il capo dello Stato – rappresenta una testimonianza dell’ampia fiducia riposta nella sua persona e un riconoscimento al suo costante e proficuo impegno nelle istituzioni europee. In questo spirito, le rinnovo i più sinceri e calorosi auguri di buon lavoro”.