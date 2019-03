Danni per rave party a Ravello (PZ): 107 persone denunciate

Centosette persone – di età compresa fra 22 e 42 anni – sono state denunciate dai Carabinieri con le accuse di concorso in invasione di terreni ed edifici, danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, a conclusione di “meticolose indagini” su un rave party che si svolse nei dintorni di Lavello (Potenza) la sera dell’8 dicembre scorso. Il raduno, non autorizzato, andò avanti fino alla mattina del giorno seguente: si svolse in un capannone industriale in disuso e sul terreno adiacente, entrambi di proprietà privata. La festa lasciò nel capannone scritte e graffiti, l’area circostante danneggiata e piena di bottiglie e oggetti di vario genere. I Carabinieri hanno accertato che al rave party parteciparono persone provenienti, oltre che dalla Basilicata, da Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia e anche dalla Francia. All’identificazione dei partecipanti si è arrivati anche con indagini svolte dai Carabinieri dei loro luoghi di provenienza.