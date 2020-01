Dall’Oms allarme per il rischio epidemia di coronavirus

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha convocato per mercoledì un riunione del comitato per le emergenze dell’Oms con all’ordine del giorno l’epidemia di coronavirus in Cina che rischia di propagarsi ad altri Paesi. Lo annuncia un tweet dell’Oms. Uno dei principali esperti di malattie infettive in Cina ha infatti ipotizzato che il nuovo virus che sta destando preoccupazioni possa essere stato trasmesso, in alcuni casi, da umano a umano. Lo riferisce il South China Morning Post. Zhong Nanshan, direttore del Laboratorio statale per le malattie respiratorie e specialista nella sindrome severa respiratoria acuta (SARS), ha detto che la trasmissione umano-umano sarebbe dietro le infezioni in due famiglie del Guangdong, oltre a un caso confermato a Wuhan.