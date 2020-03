Dalla Sicilia a Nordkapp in Norvegia passando per la vetta del Cervati. Il viaggio di Ivan Mitrus.

Sanza (SA) – Ha solo ventidue anni Ivan Mitrus, ieri è arrivato sulla vetta della Campania, il Monte Cervati a Sanza. Un camminatore solitario che ha iniziato un viaggio straordinario attraverso l’Europa l’ultimo giorno di gennaio. Dalla Repubblica Ceca, da Martinice nei Monti Krkonoše, vuole percorrere 9000 chilometri dalla punta meridionale dell’Italia, in Sicilia, fino al circolo polare artico fino al Nordkapp in Norvegia. Nella sua prima settimana di viaggio ha percorso 234 chilometri. Lui, il suo zaino dove ha tutto l’occorrente. Ieri è arrivato a Sanza nel Cilento, rispettoso delle normative sui spostamenti per l’allarme coronavirus, si è recato in Comune per segnalare la sua presenza. Dopo le formalità, si è incamminato per la vetta del Cervati dove è giunto in serata. Ha alloggiato in tenda, nonostante la neve in vetta, a pochi passi dal Santuario Mariano più alto della Campania, quello della Madonna della Neve. Arrivato all’aeroporto di Catania ha iniziato venerdì 31 gennaio nel pomeriggio, a risalire lo stivale giungendo ieri in Campania. “Le persone sono amichevoli e soprattutto disposte ad aiutare con qualsiasi cosa. Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi non parlano inglese, quindi sono stato costretto a imparare alcune parole del vocabolario di base in italiano, e faccio il resto con la pantomima” ha detto a quasimezzogiorno.it. Una bella sfida per Ivan alla scoperta dell’Europa più bella quella delle persone. Si ferma a parlare, vuole capire, conoscere la bellezza della gente e le tradizioni locali. In solitaria, a piedi, alla scoperta di se stesso e della bellezza di un Italia minore, fatta di luoghi unici come il Monte Cervati. Raccoglie ogni giorno le impressioni maturate lungo il suo camminare in un diario. “Sono quasi a 2.000 metri sul livello del mare, la temperatura è appena sotto lo zero e fuori dalla mia tenda il suolo è coperto di neve. È una differenza enorme, due giorni fa i termometri segnavano quasi 30 gradi. Bella l’Italia, molto bella” ha aggiunto. Buon viaggio Ivan.