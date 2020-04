Dalla Regione Campania: misure mirate per il rilancio del turismo

“Il comparto del turismo è in grande difficoltà e merita provvedimenti mirati per uscire presto dall’emergenza Covid-19”. A parlare è Corrado Matera, assessore al Turismo della Regione Campania che, in una nota, definisce i provvedimenti e le misure in grado di far fronte a questa delicata fase. “Con il presidente De Luca – prosegue Matera – stiamo lavorando a una strategia complessiva per fronteggiare la situazione di crisi del comparto. La Regione è pienamente in campo e contestualmente ho rappresentato al ministro Franceschini, insieme con gli assessori al Turismo delle altre Regioni italiane, la necessità di avere un fondo speciale europeo dedicato, oltre a un decreto specifico per il settore attraverso il quale si possa affrontare nella sua interezza il rilancio del comparto, sia per la fase immediata di ripartenza, sia per quella successiva di riprogrammazione. Anche attraverso misure per favorire il turismo di prossimità e azioni di promozione che possano restituire l’offerta turistica delll’Italia e della Campania ai propri livelli di eccellenza”. “Nel prossimo decreto – prosegue – potrebbero essere recepite misure avanzate dalle associazioni di categoria, che ho sottoposto al vaglio del Ministro. Al fine di evitare interventi disorganici è stata anche avanzata la richiesta di linee guida per regolamentare – con prescrizioni comuni e la dovuta gradualità – la riapertura delle attività, a partire dagli stabilimenti balneari, cui andrà consentito in deroga l’accesso alle strutture per la manutenzione ordinaria e straordinaria”.