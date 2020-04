Dalla Regione Campania borse di studio per 23.560 studenti

Nuova iniziativa a sostegno del diritto allo studio da parte della Regione Campania, rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio regionale. È stato infatti pubblicato l’avviso per l’assegnazione di oltre 25.500 Borse di Studio destinate ad altrettanti studenti per l’anno scolastico in corso. Sarà possibile avanzare richiesta a partire dal 22 aprile e fino al 7 maggio prossimo, esclusivamente attraverso la piattaforma online al link https://iostudio.regione.campania.it . Possono partecipare gli studenti campani la cui attestazione ISEE del nucleo familiare non superi i 15.748,48 €. Le risorse destinate a questa misura ammontano ad oltre 7 milioni di euro. Saranno in totale 23.560 gli studenti beneficiari per un importo della borsa pari a 300 euro. L’iniziativa mira ad affermare su tutto il territorio regionale il diritto allo studio dei ragazzi fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado. Lo scopo è dunque quello sostenere il diritto allo studio e garantire il consolidamento del sistema scolastico ma anche il potenziamento delle opportunità per le famiglie campane. Alla domanda da compilare on line, seguendo le indicazioni, dovranno essere allegati il documento di riconoscimento del genitore richiedente (in caso di minore età dello studente) e quello del beneficiario, dunque dello studente, accompagnato da codice fiscale e dalla certificazione ISEE in corso di validità. L’avviso è conultabile integralmente al sito www.regione.campania.it