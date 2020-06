Dalla Regione Campania, 23,9 milioni di euro per 10mila imprese turistiche

La Regione Campania ha stanziato 23.9 milioni di contributi per sostenere 10mila imprese del comparto turistico colpite dalla crisi-Covid. In parallelo alle misure già avviate a sostegno degli investimenti, la Regione Campania mette in campo un ulteriore strumento per supportare il tessuto produttivo. Lo fa sapere il Presidente della Commissione Bilancio, Franco Picarone. Previsto un bonus una tantum a fondo perduto, da 2 a 7mila euro, di cui sono destinatari: alberghi e strutture simili da 1 a 5 stelle lusso (da 2.000 a 7.000 €); villaggi turistici da 2 a 4 stelle (da 2 a 5mila €); aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte da 1 a 4 stelle (da 2.000 a 5.000 €); alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (2.000 €); agenzie di viaggio e tour operator (2.000 €); altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio (2mila €); guide e accompagnatori turistici (2.000 €); gestione di stabilimenti balneari marittimi, lacustri e fluviali (2mila €); luminarie, pirotecnici, parchi divertimento (2mila €); attività fotografiche (2.000 €). Il contributo sarà erogato sulla base di un’apposita istanza presentata dal rappresentante legale dell’impresa sulla piattaforma dedicata. In via di pubblicazione l’avviso con dettagli, requisiti e modalità di presentazione delle domande.