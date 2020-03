Dalla Consulta delle donne di Sanza il messaggio: “restate a casa”.

Sanza (SA) – Il messaggio è chiaro: “restate a casa”. Arriva così un video diventato virale in poco tempo che ha messo insieme tanti cittadini, giovani e meno giovani, che hanno realizzato un proprio video messaggio per invitare tutti a restare a casa, perché è necessario farlo, per uscire al più presto da questa emergenza determinata dalla pandemia del coronavirus. Questa l’idea della Consulta delle donne di Sanza che ha coordinato l’iniziativa. Momenti di vita, anche privata, ai tempi di coronavirus, con la simpatia del gruppo del carnevale sanzese che con allegria hanno però fatto veicolare un messaggio importante: restiamo uniti e restiamo a casa. Strappare un sorriso, questo l’obiettivo. Missione compiuta.