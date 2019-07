Dalla Chiesa e Monfreda alla rassegna “Positano 2019 Mare, Sole e Cultura”

Saranno gli “Orizzonti della memoria” a tessere le fila della serata che mercoledì 3 luglio (ore 21.00 – Palazzo Murat) vedrà Rita Dalla Chiesa autrice del volume “Mi salvo da sola” e Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna, ospiti della della XXVII edizione della rassegna letteraria “Positano 2019 Mare, Sole e Cultura” quest’anno ispirata al tema ’“Orizzonti. Racconti senza confini. La rassegna, presieduta da Aldo Grasso, è inclusa tra “Le Città del Libro”, il progetto promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). “Sono come incapsulata nel silenzio di un urlo che dura ormai da tutta una vita. E senza che nessuno mi abbia detto niente, capisco da sola che hanno ucciso mio padre. Mentre io guardavo un film sdraiata sul divano del soggiorno, mio padre moriva”. Rita ha 34 anni quando suo padre, il generale dalla Chiesa, viene assassinato dalla mafia. “Mi salvo da sola” inizia proprio dal racconto di quel dramma, e del grande amore che la legava a lui. Amore e dolore, felicità e perdita, successi e delusioni sono stati la costante altalena della sua vita. Con un unico punto fermo a cui potersi ancorare: se stessa. “La mia canzone preferita era Eclisse totale del cuore di Bonnie Tyler. Quante volte ho spento la luce e poi sono riuscita a riaccenderla, quanti porti sicuri ho lasciato per buttarmi nella vita. A volte è andata bene, altre volte è stata una caduta verticale.” Rita rivive tutto, sia i momenti difficili sia quelli felici accanto a Fabrizio Frizzi, l’altro uomo importante della sua vita, e lo racconta in questo libro “liberatorio” e pieno di sentimento. Un racconto che unisce sensibilità e passione, tenerezza e rabbia, commozione e autoironia: “C’è amore e forza, per me, in ogni parola. Questa sono io”. La rassegna prosegue sabato 6 luglio (ore 21.00 – Terrazza Le Agavi) con Gennaro Sangiuliano direttore TG2 e autore di Trump che insieme a Giulio Giorello presenta in anteprima il volume “Il nuovo Mao”. Nel corso della serata sarà assegnato il Premio Internazionale di giornalismo Civile, presieduto da Giulio Giorello, conferito dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e dedicato a Carlo e Salvatore Attanasio “in ricordo dell’impegno profuso per condurre nella loro Positano i fermenti e le testimonianze della cultura internazionale”. Intervengono Francesco D’Episcopo e Massimiliano Marotta.