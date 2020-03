Dal governo 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese

“Abbiamo stanziato un importo di 7,5 miliardi a sostegno delle famiglie e delle imprese perché questa è un’emergenza non solo sanitaria ma anche economica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha adottato le nuove misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, che a oggi fa registrare in Italia 3296 persone contagiate e 148 decessi. “Sullo scostamento del deficit non stiamo facendo un salto nel buio” ha aggiunto. “Chiediamo l’unità del Paese. Oggi in Cdm tutti i ministri hanno avuto una cartellina con le proposte di Fi, FdI e Lega sull’emergenza coronavirus. Resta la distinzione tra maggioranza e opposizione, questo non significa che c’è indistinzione di ruoli, ma chiediamo l’unità del Paese”. Ha detto ancora il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Mi ha sorpreso l’uscita di questa mattina di una esponente dell’opposizione (Giorgia Meloni, ndr), ero già in Cdm e l’abbiamo anche commentato perché ci è apparso un attacco inusuale e molto grave. Sono sorpreso, noi chiediamo ai cittadini atteggiamento sobri ma c’è bisogno che la politica lavori nella medesima direzione, altrimenti è difficile superare questa emergenza: certe dichiarazioni, fatte anche all’estero, sono uno schiaffo a tutti i cittadini”.