Dal 3 ottobre al 14 dicembre la rassegna Salerno Città d’Arte

Dal 3 ottobre al 14 dicembre 2019, presso l’ Arco Catalano di Palazzo Pinto, si terrà la rassegna Salerno Città d’Arte. Il programma si aprirà con il vernissage di 3 ottobre alle ore 18, con Danilo Vignola e Gio Didonna, duo internazionale ukulele e percussioni. Il duo di ukulele e percussioni dei lucani Danilo Vignola, considerato il più grande sperimentatore di sonorità e tecniche ukulelistiche a livello mondiale, ed alle percussioni Giò Didonna, virtuoso innovatore e sperimentatore del ritmo, propongono uno spettacolo coinvolgente, nei ritmi e nelle sonorità mediterranee, rivisitando in chiave moderna melodie tradizionali (rumba, flamenco, taranta, sonorità arabeggianti) ed intrecciandole a ricercatezze sperimentali. L’iniziativa, che gode del Patrocinio Morale della Provincia di Salerno, è promossa da www.sevensalerno.it, il sito di informazione e cultura. Il tema della terza edizione è il Mediterraneo, inteso come mare e come terra di incontro tra i popoli, di sinergie culturali, di rispetto reciproco, di ricchezza e scambio proficuo. L’evento, in sinergia con la Provincia di Salerno, ha riscosso notevole successo già nel 2016 e nel 2018. La rassegna prevede quattro esposizioni: “Arte in Viaggio nel Regno delle Due Sicilie, 3-10 ottobre 2019”, “Scatti d‘Autore”, 17-27 ottobre 2019, “Ritratti”, 9-16 novembre 2019 e ” 10×10 Pocket Art”, 7-14 dicembre 2019. Gli artisti partecipano negli ambiti di pittura, scultura, installazione, ceramica, fotografia, grafica. Alla prima sezione della rassegna, “Arte in Viaggio nel Regno delle Due Sicilie” partecipano: Rocco Cardinali, Lello Cicalese, Maria Lucia Costanza, Barbara Cotignoli, Anna De Rosa, Sergio Etere, Angela Filippini, Bruno Giustiniani, Maria Rosaria Lamattina, Rosa Liotto, Pasquale Mastroroberto, Mauro Papparella, Mario Perrotta Giovanni Ronzoni, Maria Antonietta Scala, Paolo Sistilli, Michele Sommino, Francesco Tortora, Stella Tundo. Durante l’iter espositivo performance poetiche e musicali; saranno coinvolte le scuole medie e superiori. Ecco gli orari: dal lunedi al sabato, 10-13, 17-20.